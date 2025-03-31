Россия в 20 раз увеличила атаки ударными дронами по Сумской области – глава ОВА

Владимир Артюх (Фото: t.me/Sumy_news_ODA)

Российские оккупанты в десятки раз чаще стали использовать дроны для атак по Сумской области. Об этом сообщил в эфире телемарафона глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

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"Сейчас мы фиксируем увеличение в несколько раз КАБов, в 20 раз – применение беспилотников типа "шахед", в результате чего в пять раз увеличилось количество уничтоженных жилых домов, гражданской инфраструктуры, страдает аграрный бизнес", – отметил он.

По словам главы ОВА, россияне пытаются в пяти-десятикилометровой зоне уничтожить все, чтобы там ничего не существовало и не находились люди. Таким образом оккупанты пытаются создать "серую зону".

Что касается захода российских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), то глава ОВА подчеркнул, что цель у них одна – зайти на территорию Украины, чтобы создать плацдарм и расширить серую зону. Однако Силы обороны практически каждый день уничтожают все ДРГ, не давая им возможности закрепиться, отметил Артюх.

При этом он добавил, что 31 марта в регионе не было зафиксировано ни одной ДРГ россиян.

24 марта представитель ГПСУ сообщал, что в Сумской области увеличилось количество вражеских ДРГ, штурмы россиян на границе продолжаются, но успеха не имеют.

27 марта Сырский посетил Сумскую область, где активизировалась Россия, и приказал переместить резервы.