Росія у 20 разів збільшила атаки ударними дронами по Сумській області – голова ОВА

Володимир Артюх (Фото: t.me/Sumy_news_ODA)

Російські окупанти в десятки разів частіше почали використовувати дрони для атак по Сумщині. Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

"Зараз ми фіксуємо збільшення в декілька разів КАБів, у 20 разів – застосування безпілотників типу "шахед", внаслідок чого у п'ять разів збільшилась кількість знищених житлових будинків, цивільної інфраструктури, страждає аграрний бізнес", – зазначив він.

За словами голови ОВА, росіяни намагаються в п'яти-десятикілометровій зоні знищити все, щоб там нічого не існувало і не перебували люди. Таким чином окупанти намагаються створити "сіру зону".

Що стосується заходу російських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), то голова ОВА підкреслив, що мета в них одна – зайти на територію України, щоб створити плацдарм та розширити сіру зону. Однак Сили оборони практично щодня знищують усі ДРГ, не даючи їм можливості закріпитися, зазначив Артюх.

Водночас він додав, що 31 березня у регіоні не було зафіксовано жодної ДРГ росіян.

24 березня речник ДПСУ повідомляв, що у Сумській області побільшало ворожих ДРГ, штурми росіян на кордоні тривають, але успіху не мають.

27 березня Сирський відвідав Сумську область, де активізувалася Росія, і наказав перемістити резерви.