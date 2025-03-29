Зеленський: Українські військові на Курщині не дають РФ зайти у Сумську та Харківську області
Володимир Зеленський (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Українські військові зберігають активність на території Росії, що не дає окупантам заходити на Сумщину та Харківщину. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

Голова держави мав розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стосовно ситуації на фронті, а також у районах, де українські сили діють у РФ.

"Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини, а також нашої Харківщини. Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам, від Курщини до південних напрямків", – наголосив Зеленський.

За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 29 березня українські захисники контролюють наступну територію у прикордонні Курської області:

Мапа: Генштаб ЗСУ
Мапа: Генштаб ЗСУ

OSINT-проєкт Deepstate заявляє, що під контролем Сил оборони перебуває близько 70 квадратних кілометрів російської території:

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate
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  • У березні Росія значно посилила активність у Курській області, відвоювавши Суджу. Війська РФ намагаються відрізати українські сили від логістики, залишивши без забезпечення.
  • Російські пропагандисти та військкори почали говорити про нібито оточення українського угруповання військ, яке перебуває на Курщині. Цю російську брехню повторював і Трамп.
  • "Оточення" російських військ спростовували Зеленський, Сирський і глава Міноборони Умєров. Згодом Білому дому передали розвіддані, що теж спростували нібито оточення ЗСУ в Курській області.
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