Зеленський: Українські військові на Курщині не дають РФ зайти у Сумську та Харківську області
Українські військові зберігають активність на території Росії, що не дає окупантам заходити на Сумщину та Харківщину. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
Голова держави мав розмову з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським стосовно ситуації на фронті, а також у районах, де українські сили діють у РФ.
"Ми зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на територію Сумщини, а також нашої Харківщини. Я дякую за стійкість усім нашим підрозділам, від Курщини до південних напрямків", – наголосив Зеленський.
За даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 29 березня українські захисники контролюють наступну територію у прикордонні Курської області:
OSINT-проєкт Deepstate заявляє, що під контролем Сил оборони перебуває близько 70 квадратних кілометрів російської території:
- У березні Росія значно посилила активність у Курській області, відвоювавши Суджу. Війська РФ намагаються відрізати українські сили від логістики, залишивши без забезпечення.
- Російські пропагандисти та військкори почали говорити про нібито оточення українського угруповання військ, яке перебуває на Курщині. Цю російську брехню повторював і Трамп.
- "Оточення" російських військ спростовували Зеленський, Сирський і глава Міноборони Умєров. Згодом Білому дому передали розвіддані, що теж спростували нібито оточення ЗСУ в Курській області.