Reuters: Розвіддані, передані Білому дому, спростували нібито оточення ЗСУ в Курській області

Курська область (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Українські військові в Курській області не оточені Збройними силами Росії, всупереч нещодавнім коментарям президента Сполучених Штатів Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних американських та європейських посадовців, обізнаних з розвідданими.

Розвідувальні служби США, включаючи Центральне розвідувальне управління, поділилися цією оцінкою з Білим домом минулого тижня, повідомив американський посадовець та інша особа, знайома з цим питанням.

Однак Трамп продовжує стверджувати, що українські війська нібито оточені в Курській області. Оцінки розвідки США та Європи показують, що українські війська зазнали сильного тиску з боку російських сил, але вони не оточені, заявили співрозмовники Reuters.

Журналісти зазначили, що заява Путіна 13 березня про те, що українські війська в Курську були відрізані й врешті-решт повинні будуть "здатися або померти", – це дезінформація, яка має на меті показати, що Росія пропонує поступки, рятуючи життя українських солдатів, надаючи диктатору РФ важелі впливу на переговори про припинення вогню.

Згодом про нібито оточення Сил оборони в Курській області декілька разів заявив Трамп.

Рада національної безпеки США не відповіла прямо на запитання щодо оцінок розвідки, але надіслала Reuters спільну заяву держсекретаря Марко Рубіо та радника з національної безпеки Майкла Волтца, у якій згадувалося про телефонну розмову Трампа з президентом Володимиром Зеленським у середу та про те, як двоє лідерів домовилися продовжувати обмінюватися розвідданими про Курську область.

Білий дім, ЦРУ та Офіс директора національної розвідки відмовилися від коментарів.

6 серпня 2024 року Україна повернула війну "додому" на російську територію, розпочавши Курську операцію. ЗСУ контролювали низку населених пунктів і райцентр Суджу.

Однак у березні 2025 року Росія значно посилила активність у Курській області, відвоювавши Суджу.

Водночас російські пропагандисти та військкори заявляють про нібито оточення українського угруповання військ, яке перебуває на Курщині. Цю російську брехню повторює і Трамп.

"Оточення" російських військ уже спростовували Зеленський, Сирський і глава Міноборони Умєров.