Курская область (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Украинские военные в Курской области не окружены Вооруженными силами России, вопреки недавним комментариям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на троих неназванных американских и европейских чиновников, ознакомленных с разведданными.

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Разведывательные службы США, включая Центральное разведывательное управление, поделились этой оценкой с Белым домом на прошлой неделе, сообщил американский чиновник и другое лицо, знакомое с этим вопросом.

Однако Трамп продолжает утверждать, что украинские войска якобы окружены в Курской области. Оценки разведки США и Европы показывают, что украинские войска испытали сильное давление со стороны российских сил, но они не окружены, заявили собеседники Reuters.

Журналисты отметили, что заявление Путина 13 марта о том, что украинские войска в Курске были отрезаны и в конце концов должны будут "сдаться или умереть", — это дезинформация, цель которой показать, что Россия предлагает уступки, спасая жизнь украинских солдат, оказывая диктатору РФ рычаги влияния на переговоры о прекращении огня.

Впоследствии о якобы окружении Сил обороны в Курской области несколько раз заявил Трамп.

Совет национальной безопасности США не ответил прямо на вопрос об оценках разведки, но направил Reuters совместное заявление госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца, в котором упоминалось о телефонном разговоре Трампа с президентом Владимиром Зеленским в среду и о том, как два лидера договорились продолжать обмениваться разведданными о Курской области.

Белый дом, ЦРУ и Офис директора национальной разведки отказались от комментариев.

6 августа 2024 года Украина вернула войну "домой" на российскую территорию, начав Курскую операцию. ВСУ контролировали ряд населенных пунктов и райцентр Суджу.

Однако в марте 2025 года Россия значительно усилила активность в Курской области, отвоевав Суджу.

В то же время российские пропагандисты и военкоры заявляют о якобы окружении украинской группировки войск, которая находится в Курской области. Эту российскую ложь повторяет и Трамп.

"Окружение" российских войск уже опровергали Зеленский, Сырский и глава Минобороны Умеров.