Зеленский: Украинские военные на Курщине не дают РФ зайти в Сумскую и Харьковскую области
Владимир Зеленский (Фото: RONALD WITTEK / EPA)

Украинские военные сохраняют активность на территории России, что не дает оккупантам заходить в Сумскую и Харьковскую. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Глава государства говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским насчет ситуации на фронте, а также в районах, где украинские силы действуют в РФ.

"Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за стойкость все наши подразделения, от Курщины до южных направлений", – подчеркнул Зеленский.

По данным Генерального штаба ВСУ, на утро 29 марта украинские защитники контролируют следующую территорию в приграничной части Курской области:

Карта: Генштаб ВСУ
Карта: Генштаб ВСУ

OSINT-проект Deepstate заявляет, что под контролем Сил обороны находится около 70 квадратных километров российской территории.

Карта: Deepstate
Карта: Deepstate
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