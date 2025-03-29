Зеленский: Украинские военные на Курщине не дают РФ зайти в Сумскую и Харьковскую области
Украинские военные сохраняют активность на территории России, что не дает оккупантам заходить в Сумскую и Харьковскую. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.
Глава государства говорил с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским насчет ситуации на фронте, а также в районах, где украинские силы действуют в РФ.
"Мы сохраняем активность, которая не дает оккупанту заходить на территорию Сумщины, а также нашей Харьковщины. Я благодарю за стойкость все наши подразделения, от Курщины до южных направлений", – подчеркнул Зеленский.
По данным Генерального штаба ВСУ, на утро 29 марта украинские защитники контролируют следующую территорию в приграничной части Курской области:
OSINT-проект Deepstate заявляет, что под контролем Сил обороны находится около 70 квадратных километров российской территории.
- В марте Россия значительно усилила активность в Курской области, отвоевав Суджу. Войска РФ пытаются отрезать украинские силы от логистики, оставив без обеспечения.
- Российские пропагандисты и военныекоры начали говорить о якобы окружении украинской группировки войск, которая находится на Курщине. Эту русскую ложь повторял и Трамп.
- "Окружение" российских войск опровергали Зеленский, Сырский и глава Минобороны Умеров. Впоследствии Белому дому передали разведданные, которые тоже опровергли якобы окружение ВСУ в Курской области.