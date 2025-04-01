Росія збільшила кількість атак на фронті попри перемовини щодо миру – Міноборони

З початку року ворог скинув на Україну понад 10 000 КАБів

ЗСУ (Ілюстративне фото: 37 ОБМП)

У березні зросла кількість бойових зіткнень на фронті попри переговори США щодо припинення вогню з Росією та Україною. Про це повідомили в Міноборони.

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Зазначається, що за березень зафіксовано 4270 боєзіткнень, в той час, як у лютому їх було зафіксовано 3274. Загалом за три місяці 2025 року на фронті відбулося, за даними Міноборони, 12 631 бойове зіткнення.

Окрім цього, збільшилася кількість авіаударів росіян по українських населених пунктах та позиціях Сил оборони. В березні ворог 4800 разів застосовував керовані авіабомби (КАБ), а у лютому було зафіксовано 3370 таких атак.

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Загалом від початку року ворожа тактична авіація скинула на українські міста та позиції оборонців 10 577 КАБів, зазначили в Міноборони. Разом із тим за увесь 2024 рік російська армія застосувала проти України близько 40 000 керованих авіаційних бомб.