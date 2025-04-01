Союзники должны дать понять США, что Путин ведет тактику "затягивания времени" – Бербок

Анналена Бербок (Фото: ЕРА)

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время визита в Киев 1 апреля заявила, что США не должны быть введены в заблуждение тактикой затягивания времени со стороны России. Ее цитирует Reuters.

"На предстоящей встрече министров иностранных дел НАТО мы дадим понять американской стороне, что мы не должны вестись на тактику затягивания времени Путина", – сказала Бербок.

По мнению немецкого министра, российский диктатор "имитирует готовность к переговорам, но не отходит от своей настоящей позиции ни на миллиметр".