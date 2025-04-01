67% украинцев считают, что США "устали" и давят Украину на уступки – опрос КМИС

64% украинцев считают Европу союзником, который стремится к миру на приемлемых условиях. В то же время 67% считают, что США устали от Украины

Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

67% украинцев считают, что США устали от Украины и давят для уступок. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Как видно из графика ниже, восприятие Европы и США в Украине почти зеркальное. 64% считают Европу союзником, который стремится к миру на приемлемых условиях, тогда как 28% имеют противоположное мнение.

Что касается США, то 67% украинцев считают, что они устали от Украины и пытаются давить на уступки, а 24% видят их как союзника, желающего мира на приемлемых условиях.

Опрос проведен КМИС по собственной инициативе в период с 14 февраля по 4 марта 2025 года. Методом телефонных интервью было опрошено 2029 респондентов (статистическая погрешность 2,4%).

Инфографика: КМИС