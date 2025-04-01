После инаугурации Трампа больше украинцев стали считать его вредным для Украины – КМИС

Доля тех, кто считает, что каденция Трампа – это плохо для Украины, выросла с 21% (в декабре 2024 года) до 73% (в марте 2025 года)

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

С декабря 2024 года по март 2025-го среди украинцев возросло количество тех, кто считает президентство Дональда Трампа плохим для Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

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Перед Новым годом 54% украинцев считали, что избрание Трампа президентом США будет полезно для Украины. Однако в марте 2025 года этот показатель снизился до 19%. Доля тех, кто считает, что каденция Трампа – это плохо для Украины, выросла с 21% (в декабре 2024 года) до 73% (в марте 2025 года).

Инфографика: КМИС

Если в декабре 2024 года 6% украинцев заявляли, что "отлично" относятся к Трампу, то в марте 2025-го таких всего 1%. В то же время доля тех, кто относится "очень плохо", выросла с 3% до 26% соответственно.

Инфографика: КМИС

В декабре 2024 года 31% украинцев считали, что при президентстве Трампа Украина может рассчитывать на мир, который будет скорее или совсем несправедливым. При этом немногие ожидали полностью справедливого мира, а большинство имели неопределенные ожидания, включая и надежду на хотя бы частичную справедливость для Украины.

Однако с 14 февраля по 4 марта 2025 года доля тех, кто говорит о мире как скорее или совсем несправедливом, возросла до 58%. В период с 12 по 22 марта 2025 года этот показатель снизился лишь незначительно, и все равно большинство выражают критические оценки – 55%.

Согласно последним данным, лишь 18% украинцев ожидают скорее или полностью справедливого мира при президентстве Трампа, а 21% считают, что он будет частично справедливым, частично – нет.

Инфографика: КМИС

Опрос проведен КМИС по собственной инициативе 12-22 марта 2025 года. Методом телефонных интервью было опрошено 1326 респондентов (статистическая погрешность 2,5%).