Після інавгурації Трампа побільшало українців, які вважають його шкідливим для України – КМІС

Частка тих, хто вважає, що каденція Трампа – це погано для України, зросла з 21% (у грудні 2024 року) до 73% (у березні 2025 року)

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

З грудня 2024 року до березня 2025-го серед українців зросла кількість тих, хто вважає президентство Дональда Трампа поганим для України. Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

Перед Новим роком 54% українців вважали, що обрання Трампа президентом США буде корисним для України. Однак у березні 2025 року цей показник знизився до 19%. Натомість частка тих, хто вважає, що каденція Трампа – це погано для України, зросла з 21% (у грудні 2024 року) до 73% (у березні 2025 року).

Інфографіка: КМІС

Якщо у грудні 2024 року 6% українців заявляли, що "дуже добре" ставляться до Трампа, то у березні 2025-го таких всього 1%. Водночас частка тих, хто ставиться "дуже погано" зросла з 3% до 26% відповідно.

Інфографіка: КМІС

У грудні 2024 року 31% українців вважали, що за президентства Трампа Україна може розраховувати на мир, який буде скоріше чи зовсім несправедливим. Водночас небагато очікували повністю справедливого миру, а більшість мали невизначені очікування, включно й надію на хоча б часткову справедливість для України.

Однак із 14 лютого до 4 березня 2025 року частка тих, хто говорить про мир як скоріше чи зовсім несправедливий, зросла до 58%. У період із 12 до 22 березня 2025 року цей показник знизився лише незначно, і все одно більшість висловлюють критичні оцінки – 55%.

Згідно з останніми даними, лише 18% українців очікують на скоріше чи повністю справедливий мир за президентства Трампа, а 21% вважають, що він буде частково справедливим, частково – ні.

Інфографіка: КМІС

Опитування проведене КМІС із власної ініціативи 12-22 березня 2025 року. Методом телефонних інтерв'ю було опитано 1326 респондентів (статистична похибка 2,5%).