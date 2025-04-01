Рейтинг Трампа похитнувся, але все одно набагато вищий, ніж був у Байдена – опитування

54% зареєстрованих виборців вважають, що Трамп працює краще за Байдена, свідчать результати опитування Harvard CAPS/Harris

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Рейтинг президента США Дональда Трампа знижується, хоча все ще залишається вищим за той, який був у його попередника Джо Байдена. Найбільше американці схвалюють роботу нового очільника Білого дому у питаннях міграції, про що свідчать результати опитування Harvard CAPS/Harris.

49% зареєстрованих виборців схвалюють роботу Трампа, а 46% – ні. Минулого місяця, у лютому 2025 року, тих, хто схвалює діяльність Трампа, було 52%.

"Водночас загальні рейтинги Трампа тримаються стабільно, і він має набагато вищі показники схвалення, ніж Байден. Ми спостерігаємо незначне зниження, але це в межах похибки", – прокоментував американський соціолог Марк Пенн.

Згідно з опитуванням, 12% республіканців, 79% демократів та 50% незалежних виборців не схвалюють дії Трампа.

Найвищі рейтинги Трампа — з питань імміграції, хоча навіть тут схвалення знизилося з 56% до 53%. Більше чверті виборців вважають, що його робота гірша за очікування (на 7% більше, ніж у лютому), тоді як 30% вважають, що він працює краще, ніж очікувалося.

54% виборців вважають, що Трамп працює краще за Байдена, хоча в минулому місяці цей показник був вищим (58%).

17 березня 2025 року стало відомо, що 61% зареєстрованих виборців у США підтримують Україну, лише 2% підтримують Росію. До того ж майже половина американців думають, що президент Дональд Трамп доволі сильно симпатизує Росії, а не Україні.

26 березня опитування, виконане на замовлення NBC News, показало, що 52% американців розчаровані людьми, яких Трамп призначив очолити міністерства і федеральні відомства.