Рейтинг Трампа пошатнулся, но все равно гораздо выше, чем был у Байдена – опрос

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Рейтинг президента США Дональда Трампа снижается, хотя все еще остается выше того, который был у его предшественника Джо Байдена. Больше всего американцы одобряют работу нового руководителя Белого дома по миграции, о чем свидетельствуют результаты опроса Harvard CAPS/Harris.

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49% зарегистрированных избирателей одобряют работу Трампа, а 46% – нет. В прошлом месяце, в феврале 2025 года, одобряющих деятельность Трампа было 52%.

"В то же время общие рейтинги Трампа держатся стабильно, и у него гораздо более высокие показатели одобрения, чем у Байдена. Мы наблюдаем незначительное снижение, но это в пределах погрешности", – прокомментировал американский социолог Марк Пенн.

Согласно опросу, 12% республиканцев, 79% демократов и 50% независимых избирателей не одобряют действия Трампа.

Самые высокие рейтинги Трампа — по иммиграции, хотя даже здесь одобрение снизилось с 56% до 53%. Более четверти избирателей считают, что его работа хуже ожиданий (на 7% больше, чем в феврале), в то время как 30% считают, что он работает лучше, чем ожидалось.

54% избирателей считают, что Трамп работает лучше Байдена, хотя в прошлом месяце этот показатель был выше (58%).

17 марта 2025 года стало известно, что 61% зарегистрированных избирателей в США поддерживают Украину, только 2% поддерживают Россию. К тому же, почти половина американцев думают, что президент Дональд Трамп довольно сильно симпатизирует России, а не Украине.

26 марта опрос, выполненный по заказу NBC News, показал, что 52% американцев разочарованы людьми, которых Трамп назначил возглавить министерства и федеральные ведомства.