Камала Харрис все еще остается самым популярным кандидатом на выборы в 2028 году – опрос

36% избирателей-демократов поддержали бы Харрис в президентской гонке в 2028 году, свидетельствует опрос Morning Consult

Камала Харрис (Фото: ЕРА/LESLIE PLAZA JOHNSON)

Бывший вице-президент США и экс-кандидат в президенты в 2024 году Камала Харрис является самой популярной фигурой для участия в праймериз от Демократической партии в 2028 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Morning Consult.

Социологи выяснили, что 36% избирателей-демократов поддержали бы Харрис в президентской гонке в 2028 году.

На втором месте по уровню поддержки, но с большим отрывом (10%) – бывший министр транспорта США Пит Буттиджедж, который на прошлой неделе объявил, что не будет баллотироваться ни на одну должность в Мичигане в 2028 году.

Далее 5% голосов есть у бывшего кандидата в вице-президенты США Тима Уолтца. В августе прошлого года опрос NPR/PBS/Marist показал, что 71% американцев никогда не слышали об Уолтце.

С таким же рейтингом – конгрессвумен Александра Окасио-Кортес (штат Нью-Йорк) и губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом.

Миллиардер Марк Кубан, открыто поддерживавший кампанию Харрис в 2024 году, и губернатор Пенсильвании Джош Шапиро также получили по 4% голосов.

Далее в списке — сенатор от Нью-Джерси Кори Букер, набравший 3%. Более 1% поддержки у губернаторов Иллинойса, Кентукки, Мичигана и сенатора от Миннесоты Эми Клобушар.

Инфографика: Morning Consult

21 ноября 2024 года опрос компании Puck News/Echelon Insights показал, что 41% демократов хотят, чтобы Харрис баллотировалась в президенты в 2028 году.

26 ноября Politico со ссылкой на источники писало, что Харрис будет баллотироваться в президенты в 2028 году. Альтернатива – пойти в губернаторы Калифорнии.