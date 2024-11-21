Большинство сторонников демократов хотят, чтобы Харрис баллотировалась в 2028-м – опрос

Камала Харрис (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Несмотря на поражение новоизбранному президенту США Дональду Трампу на выборах в 2024 году, большинство сторонников демократов хотят, чтобы действующая вице-президент Камала Харрис была кандидатом в президенты от партии в 2028 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании Puck News / Echelon Insights, которое опубликовала газета The Hill.

41% демократов поддержали бы повторную номинацию Харрис. На втором месте после нее с большим отрывом оказался губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом с поддержкой 8%, на третьем – губернатор Пенсильвании Джош Шапиро с 7%.

Губернатор Миннесоты Тим Уолз, который должен был стать вице-президентом в случае победы Харрис, и министр транспорта Пит Буттиджич, баллотировавшийся на пост президента в 2020 году, получили по 6%.

Другие кандидатуры среди представителей Демократической партии набрали менее 5%. Около 16% респондентов не уверены в своем выборе, а 1% участников опроса хотели бы видеть кандидатом кого-нибудь другого.

Опрос проводился 14-18 ноября среди 1010 вероятных избирателей. Погрешность составила 3,5 процентных пункта.