Більшість прихильників демократів хочуть, щоб Гарріс балотувалася у 2028-му – опитування
Попри поразку новообраному президенту США Дональду Трампу на виборах у 2024 році, більшість прихильників демократів хочуть, щоб чинна віцепрезидентка Камала Гарріс була кандидаткою у президенти від партії у 2028 році. Про це свідчать результати опитування компанії Puck News / Echelon Insights, яке опублікувала газета The Hill.
41% демократів підтримав би повторну номінацію Гарріс. На другому місці після неї з великим відривом опинився губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом з підтримкою 8%, на третьому – губернатор Пенсильванії Джош Шапіро з 7%.
Губернатор Міннесоти Тім Волз, який мав стати віцепрезидентом у разі перемоги Гарріс, і міністр транспорту Піт Буттіджедж, який балотувався на пост президента у 2020 році, отримали по 6%.
Інші кандидатури серед представників Демократичної партії набрали менш як 5%. Близько 16% респондентів не впевнені у своєму виборі, а 1% опитуваних хотіли бачити кандидатом когось іншого.
Опитування проводилося 14-18 листопада серед 1010 вірогідних виборців. Похибка становила 3,5 відсоткові пункти.
- 6 листопада Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде справжньою "золотою епохою для країни".
- Того ж дня Гарріс визнала поразку та привітала Трампа з перемогою на президентських виборах.