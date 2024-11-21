Більшість прихильників демократів хочуть, щоб Гарріс балотувалася у 2028-му – опитування

Камала Гарріс (Фото: Jim Lo Scalzo / EPA)

Попри поразку новообраному президенту США Дональду Трампу на виборах у 2024 році, більшість прихильників демократів хочуть, щоб чинна віцепрезидентка Камала Гарріс була кандидаткою у президенти від партії у 2028 році. Про це свідчать результати опитування компанії Puck News / Echelon Insights, яке опублікувала газета The Hill.

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41% демократів підтримав би повторну номінацію Гарріс. На другому місці після неї з великим відривом опинився губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом з підтримкою 8%, на третьому – губернатор Пенсильванії Джош Шапіро з 7%.

Губернатор Міннесоти Тім Волз, який мав стати віцепрезидентом у разі перемоги Гарріс, і міністр транспорту Піт Буттіджедж, який балотувався на пост президента у 2020 році, отримали по 6%.

Інші кандидатури серед представників Демократичної партії набрали менш як 5%. Близько 16% респондентів не впевнені у своєму виборі, а 1% опитуваних хотіли бачити кандидатом когось іншого.

Опитування проводилося 14-18 листопада серед 1010 вірогідних виборців. Похибка становила 3,5 відсоткові пункти.