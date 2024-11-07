"Ми програли цю битву". Байден виступив перед американцями після перемоги Трампа

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден під час звернення 7 листопада похвалив віцепрезидентку Камалу Гарріс, якій не вдалося перемогти на виборах президента, за "справжній характер". Також він зазначив, що "невдачі неминучі", але не треба здаватися.

"Нас усіх збивають з ніг, але, як сказав би мій батько, міра нашого характеру полягає в тому, як швидко ми встаємо. Пам'ятайте, поразка не означає, що ми переможені. Ми програли цю битву. Америка вашої мрії закликає вас піднятися", – сказав американський лідер.

Він зазначив, що поділяє почуття всіх, хто підтримував демократів, але наголосив, що "необхідно прийняти вибір, зроблений країною".

Також Байден похвалив Гарріс за передвиборчу кампанію та зазначив її "справжній характер". За словами президента США, політикиня вклала у передвиборчу кампанію "серце та зусилля", тому команда може пишатися виконаною роботою.

"Вона провела кампанію, що надихає, і всі побачили те, що я рано зрозумів і поважаю – її характер. У неї стрижень як шомпол, і у неї відмінний характер, істинний характер", – сказав Байден.

6 листопада Дональд Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде справжньою золотою епохою для країни.

Того ж дня Гарріс визнала поразку та привітала Трампа з перемогою на президентських виборах.

7 листопада президент Володимир Зеленський оголосив про "відмінну телефонну розмову" з Трампом.