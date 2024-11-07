Трамп може запросити Путіна у Білий дім – аналітик Джейкоб Гейлбрунн
Ігор Тимоць
Кореспондент LIGA.net
Мілана Головань
Редактор новин LIGA.net
Новообраний президент США Дональд Трамп рухатиметься до припинення допомоги Україні та нав'язуватиме їй мирне врегулювання з російським диктатором Володимиром Путіним. Такий прогноз для статті LIGA.net озвучив редактор журналу The National Interest, старший науковий співробітник Atlantic Council Джейкоб Гейлбрунн.
Ймовірно, республіканець навіть запросить Путіна до Білого дому, каже Гейлбрунн.
Водночас протягом наступних двох з половиною місяців, до інавгурації нового президента, чинний лідер Штатів Джо Байден буде прагнути передати Україні якомога більше військової та економічної допомоги, яку схвалив Конгрес, вважає Гейлбрунн.
Ймовірно, Байден також здійснить останній візит до України як президент Штатів.
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