Трамп може запросити Путіна у Білий дім – аналітик Джейкоб Гейлбрунн

Сувеніри матрьошок із Трампом і Путіним у Москві (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Новообраний президент США Дональд Трамп рухатиметься до припинення допомоги Україні та нав'язуватиме їй мирне врегулювання з російським диктатором Володимиром Путіним. Такий прогноз для статті LIGA.net озвучив редактор журналу The National Interest, старший науковий співробітник Atlantic Council Джейкоб Гейлбрунн.

Ймовірно, республіканець навіть запросить Путіна до Білого дому, каже Гейлбрунн.

Водночас протягом наступних двох з половиною місяців, до інавгурації нового президента, чинний лідер Штатів Джо Байден буде прагнути передати Україні якомога більше військової та економічної допомоги, яку схвалив Конгрес, вважає Гейлбрунн.

Ймовірно, Байден також здійснить останній візит до України як президент Штатів.