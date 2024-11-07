Трамп может пригласить Путина в Белый дом – аналитик Джейкоб Гейлбрунн

Редактор Джейкоб Гейлбрунн считает, что Трамп будет пытаться навязать Киеву "мирное урегулирование" российско-украинской войны

Сувениры матрешек с Трампом и Путиным в Москве (Фото: EPA-EFE/YURI KOCHETKOV)

Новоизбранный президент США Дональд Трамп будет двигаться к прекращению помощи Украине и будет навязывать ей мирное урегулирование с российским диктатором Владимиром Путиным. Такой прогноз для статьи LIGA.net озвучил редактор журнала The National Interest, старший научный сотрудник Atlantic Council Джейкоб Гейлбрунн.

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Вероятно, республиканец даже пригласит Путина в Белый дом, говорит Гейлбрунн.

В то же время в течение следующих двух с половиной месяцев, до инаугурации нового президента, действующий лидер Штатов Джо Байден будет стремиться направить Украине как можно больше военной и экономической помощи, одобренной Конгрессом, считает Гейлбрунн.

Вероятно, Байден также совершит последний визит в Украину как президент Штатов.