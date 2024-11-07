Эксперт Колдомасов: От Трампа Украина может ожидать много некомфортных вещей

По словам Колдомасова, как бы всех ни пытались успокаивать, "дальше будет очень тяжело, гораздо труднее, чем ожидалось"

Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

От будущего президентства республиканца Дональда Трампа Украина может ожидать "много некомфортных вещей". Такое мнение LIGA.net высказал эксперт по политике США, внештатный сотрудник Центра глобального правления (Брюссель) Артур Колдомасов.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

"Мы можем ожидать много некомфортных вещей – от готовности к временной оккупации территорий до давления на НАТО с целью уменьшить или нивелировать помощь для Украины", – сказал он.

По словам Колдомасова, как бы всех ни пытались успокаивать, "дальше будет очень тяжело, гораздо труднее, чем ожидалось", и в этом случае "лучше быть готовыми к горькой правде, чем жить в иллюзии".

До этого все шло с 2022 года, добавляет эксперт.

Колдомасов отметил, что люди должны понимать: эта каденция Трампа будет совсем другой по сравнению с предыдущей. Он объяснил, что после победы в 2016 году Трамп еще не знал, как работает система изнутри, и даже для самого Трампа его победа стала неожиданностью, из-за чего его инициативы часто прикрывались бюрократами.

Однако на этот раз, по словам эксперта, подход к формированию команды будет другим: главным критерием станет верность Трампу и его идеям. Также он отметил, что у Трампа есть план кардинально переформатировать институционную структуру страны, подчинив главные институции непосредственно Белому дому. Это, по мнению Колдомасова, может очень негативно отразиться на поддержке и помощи Украине.

6 ноября 2024 года Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.

7 ноября президент Зеленский сообщил о "прекрасном телефонном разговоре" с Трампом.

О событиях американских выборов подробно читайте в большой хронике LIGA.net.