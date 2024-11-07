Експерт Колдомасов: Від Трампа Україна може очікувати на багато некомфортних речей

За словами Колдомасова, як би всіх не намагалися заспокоювати, "далі буде дуже важко, набагато важче, ніж очікувалось"

Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO

Від майбутнього президентства республіканця Дональда Трампа Україна може очікувати "багато некомфортних речей". Таку думку LIGA.net висловив експерт із політики США, позаштатний співробітник Центру глобального правління (Брюссель) Артур Колдомасов.

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"Ми можемо очікувати багато некомфортних речей – від готовності до тимчасової окупації територій до тиску на НАТО з метою зменшити або знівелювати допомогу для України", – сказав він.

За словами Колдомасова, як би всіх не намагались заспокоювати, "далі буде дуже важко, набагато важче, ніж очікувалось", і у цьому випадку "краще бути готовими до гіркої правди, аніж жити в ілюзії".

До цього все йшло з 2022 року, додає експерт.

Колдомасов зазначив, що люди мають розуміти: ця каденція Трампа буде зовсім іншою порівняно з попередньою. Він пояснив, що після перемоги у 2016 році Трамп ще не знав, як функціонує система зсередини, і навіть для самого Трампа його перемога стала несподіванкою, через що його ініціативи часто прикривалися бюрократами.

Проте цього разу, за словами експерта, підхід до формування команди буде іншим: головним критерієм стане вірність до Трампа та його ідей. Також він зазначив, що у Трампа є план кардинально переформатувати інституційну структуру країни, підпорядкувавши головні інституції безпосередньо Білому дому. Це, на думку Колдомасова, може дуже негативно позначитися на підтримці та допомозі Україні.

6 листопада 2024 року Трамп оголосив про перемогу на виборах президента США. Він пообіцяв, що новий термін буде "справжньою золотою епохою" для країни.

7 листопада президент Зеленський повідомив про "чудову телефонну розмову" з Трампом.

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