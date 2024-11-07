"Мы проиграли эту битву". Байден выступил перед американцами после победы Трампа

Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден во время обращения 7 ноября похвалил вице-президента Камалу Харрис, которой не удалось одержать победу на выборах президента, за "настоящий характер". Также он отметил, что "неудачи неизбежны", но не нужно сдаваться.

"Нас всех сбивают с ног, но, как сказал бы мой отец, мера нашего характера заключается в том, как быстро мы встаем. Помните, поражение не означает, что мы побеждены. Мы проиграли эту битву. Америка вашей мечты призывает вас подняться", – сказал американский лидер.

Он отметил, что разделяет чувства всех, кто поддерживал демократов, но подчеркнул, что "необходимо принять выбор, сделанный страной".

Также Байден похвалил Харрис за предвыборную кампанию и отметил ее "истинный характер". По словам президента США, политик вложила в предвыборную кампанию "сердце и усилия", поэтому команда может гордиться проделанной работой.

"Она провела вдохновляющую кампанию, и все увидели то, что я рано понял и уважаю – ее характер. У нее стержень как шомпол, и у нее отличный характер, истинный характер", – сказал Байден.

6 ноября Дональд Трамп объявил о победе на выборах президента США. Он пообещал, что новый срок будет "настоящей золотой эпохой" для страны.

В тот же день Харрис признала поражение и поздравила Трампа с победой на президентских выборах.

7 ноября президент Владимир Зеленский объявил об "отличном телефонном разговоре" с Трампом.