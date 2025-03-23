Гарріс усе ще залишається найпопулярнішою кандидаткою на вибори у 2028 році – опитування

36% виборців-демократів підтримали б Гарріс у президентських перегонах у 2028 році, свідчить опитування Morning Consult

Камала Гарріс (Фото: ЕРА/LESLIE PLAZA JOHNSON)

Колишня віцепрезидентка США та екскандидатка у президенти у 2024 році Камала Гарріс є найпопулярнішою фігурою для участі у праймериз від Демократичної партії у 2028 році. Про це свідчать результати опитування, проведеного Morning Consult.

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Соціологи з'ясували, що 36% виборців-демократів підтримали б Гарріс у президентських перегонах у 2028 році.

На другому місці за рівнем підтримки, але з великим відривом (10%)- колишній міністр транспорту США Піт Буттіджедж, який минулого тижня оголосив, що не балотуватиметься на жодну посаду в Мічигані у 2028 році.

Далі 5% голосів є у колишнього кандидата у віцепрезиденти США Тіма Волтца. У серпні минулого року опитування NPR/PBS/Marist показало, що 71% американців ніколи не чули про Волтца.

З таким самим рейтингом – конгресвумен Александра Окасіо-Кортес (штат Нью-Йорк) та губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом.

Мільярдер Марк Кубан, який відкрито підтримував кампанію Гарріс у 2024 році, та губернатор Пенсильванії Джош Шапіро також отримали по 4% голосів.

Далі в списку — сенатор від Нью-Джерсі Корі Букер, який набрав 3%. Понад 1% підтримки мають губернатори Іллінойсу, Кентуккі, Мічигану та сенаторка від Міннесоти Емі Клобушар.

Інфографіка: Morning Consult

21 листопада 2024 року опитування компанії Puck News / Echelon Insights показало, що 41% демократів хочуть, щоб Гарріс балотувалася в президенти у 2028 році.

26 листопада Politico з посиланням на джерела писало, що Гарріс таки балотуватиметься у президенти у 2028 році. Альтернатива – піти у губернатори Каліфорнії.