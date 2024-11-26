Politico: Гарріс балотуватиметься у 2028-му або піде у губернатори Каліфорнії
Камала Гарріс (Фото: ЕРА)

Віцепрезидентка США Камала Гарріс, яка програла Дональду Трампу на президентських виборах у 2024 році, спробує балотуватися через чотири роки. Інший варіант – вона висуватиметься на посаду губернатора в її рідному штаті Каліфорнія у 2026 році, пише Politico з посиланням на п'ятьох співрозмовників з найближчого оточення Гарріс.

Гарріс, ймовірно, зважуватиме варіанти свого політичного майбутнього після зимових свят. За словами співрозмовників журналістів, після програшу на виборах у листопаді вона провела час із сім’єю та радниками на Гаваях.

Наразі Гарріс разом із командою вирішує, як і коли їй краще виступити проти Трампа і закріпити свої позиції в Демократичній партії. Як віцепрезидентка, вона головуватиме на засіданні Конгресу 6 січня 2025 року, де затвердять результати виборів і перемогу Трампа.

Після завершення каденції Гарріс із чоловіком Дагом Емгоффом залишать офіційну резиденцію віцепрезидента, й перед ними постане питання, чи повернутися до Лос-Анджелеса, чи оселитися в іншому місці. Її близьке оточення також занепокоєне тим, що через шість місяців після відставки вона втратить охорону Секретної служби США.

Ймовірно, Гарріс створить власний офіс і активно підтримуватиме присутність у медіа та соцмережах. Її радники вважають, що хоча вона зазвичай ухвалює рішення після тривалих роздумів, цього разу діятиме швидше.

Союзники Гарріс впевнені, що її вплив у Демократичній партії зростав під час кампанії і поразка на виборах не стане перешкодою для майбутньої політичної кар’єри. Якщо ж вона вирішить не балотуватися на посаду президента у 2028 році, то може зосередитися на виборах губернатора Каліфорнії у 2026 році, коли Гевін Ньюсом завершить свою каденцію.

Оточення Гарріс припускає, що вона обере лише одну політичну мету, уникаючи одночасного балотування на різні посади.

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