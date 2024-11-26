Politico: Гаррис будет баллотироваться в 2028-м или уйдет в губернаторы Калифорнии

Вице-президент США вместе с командой решает, как и когда ей лучше выступить против Трампа и закрепить свои позиции в Демократической партии.

Камала Гаррис (Фото: ЭРА)

Вице-президент США Камала Харрис, проигравшая Дональду Трампу на президентских выборах в 2024 году, попытается баллотироваться через четыре года. Другой вариант – она будет выдвигаться на должность губернатора в ее родном штате Калифорния в 2026 году, пишет Politico со ссылкой на пяти собеседников из ближайшего окружения Гаррис.

Харрис, вероятно, будет взвешивать варианты своего будущего после зимних праздников. По словам собеседников, после проигрыша на выборах в ноябре она провела время с семьей и советниками на Гавайях.

Харрис вместе с командой решает, как и когда ей лучше выступить против Трампа и закрепить свои позиции в Демократической партии. Как вице-президент, она будет председательствовать на заседании Конгресса 6 января 2025 года, где утвердят результаты выборов и победу Трампа.

После завершения каденции Харрис с мужем Дагом Эмгоффом покинут официальную резиденцию вице-президента, и перед ними встанет вопрос, вернуться ли в Лос-Анджелес или поселиться в другом месте. Ее близкое окружение также обеспокоено тем, что через шесть месяцев после отставки она потеряет охрану Секретной службы США.

Вероятно, Харрис создаст собственный офис и будет активно поддерживать присутствие в медиа и соцсетях. Ее советники считают, что хотя она обычно принимает решение после длительных раздумий, на этот раз будет действовать быстрее.

Союзники Харрис уверены, что ее влияние в Демократической партии росло во время кампании, и поражение на выборах не помешает будущей политической карьере. Если она решит не баллотироваться на пост президента в 2028 году, то может сосредоточиться на выборах губернатора Калифорнии в 2026 году, когда Гэвин Ньюсом завершит свою каденцию.

Окружение Гаррис предполагает, что она выберет только одну политическую цель, избегая одновременного баллотирования на разные должности.