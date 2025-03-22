Трамп позбавив Гарріс, Блінкена та інших демократів допуску до секретної інформації

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп позбавив допуску до секретної інформації колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс, колишніх держсекретарів Гілларі Клінтон та Ентоні Блінкена, а також інших демократів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідний меморандум, опублікований 20 березня.

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"Я визначив, що надання доступу таким особам до секретної інформації більше не відповідає національним інтересам", – заявив Трамп у меморандумі.

Зазначається, що це ще одна ознака "політичного розколу" у Вашингтоні, що зростає, оскільки Трамп, можливо, прагне помститися своїм імовірним ворогам.

До списку увійшли також колишня представниця республіканців та Сенату Ліз Чейні, ексрадник Трампа з нацбезпеки Джейк Салліван, експертка з Росії Фіона Гілл, юрист з нацбезпеки Марк Заїд, колишній депутат-республіканець та "різкий критик" Трампа Адам Кінзінгер.

Раніше Трамп відкликав допуск до секретної інформації 46-го президента США Джо Байдена, чим позбавив його традиційного доступу до даних розвідки США. А Байден, своєю чергою, відкликав допуск Трампа у 2021 році.