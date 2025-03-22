Трамп позбавив Гарріс, Блінкена та інших демократів допуску до секретної інформації
Президент США Дональд Трамп позбавив допуску до секретної інформації колишню віцепрезидентку Камалу Гарріс, колишніх держсекретарів Гілларі Клінтон та Ентоні Блінкена, а також інших демократів. Про це повідомляє Reuters із посиланням на відповідний меморандум, опублікований 20 березня.
"Я визначив, що надання доступу таким особам до секретної інформації більше не відповідає національним інтересам", – заявив Трамп у меморандумі.
Зазначається, що це ще одна ознака "політичного розколу" у Вашингтоні, що зростає, оскільки Трамп, можливо, прагне помститися своїм імовірним ворогам.
До списку увійшли також колишня представниця республіканців та Сенату Ліз Чейні, ексрадник Трампа з нацбезпеки Джейк Салліван, експертка з Росії Фіона Гілл, юрист з нацбезпеки Марк Заїд, колишній депутат-республіканець та "різкий критик" Трампа Адам Кінзінгер.
Раніше Трамп відкликав допуск до секретної інформації 46-го президента США Джо Байдена, чим позбавив його традиційного доступу до даних розвідки США. А Байден, своєю чергою, відкликав допуск Трампа у 2021 році.
- 20 березня Reuters повідомляло, що адміністрація Трампа запропонувала реформу іноземної допомоги, включно з USAID.
- Того ж дня повідомлялося, що понад 160 позовів подано проти рішень Трампа до американських судів.
- 21 березня Трамп назвав "хворими бандитами-терористами" протестувальників проти Маска та Тесли.