Трамп назвав "хворими бандитами-терористами" протестувальників проти Маска і Тесли

З приходом мільярдера до адміністрації посилилися протести проти об'єктів компанії, зафіксовано напади з коктейлями Молотова та випадок стрілянини

Ілон Маск та Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / EPA)

Президент США Дональд Трамп назвав "хворими бандитами-терористами" і зажадав 20-річних термінів ув'язнення для протестувальників проти мільярдера та чиновника Ілона Маска і його компанії Tesla. Про це американський лідер написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Я з нетерпінням чекаю, коли хворі бандити-терористи отримають 20-річні терміни ув'язнення за те, що вони роблять з Ілоном Маском і Tesla", – заявив Трамп.

Президент США припустив, що протестувальники могли б відбувати терміни покарання у в'язницях центральноамериканської країни Сальвадор, які "зовсім нещодавно стали відомими своїми чудовими умовами".

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Напередодні Штати депортували до сальвадорської в'язниці суворого режиму понад 200 осіб, можливо, причетних до венесуельського угруповання "Tren de Aragua", попри те, що американський суддя заблокував таке рішення, повідомляло BBC. Правозахисники звинувачували цю в'язницю у жорстокому поводженні з в'язнями.

Після приходу Маска до адміністрації Трампа посилилися протести проти об'єктів компанії Tesla, зокрема були й випадки насилля. Йдеться про атаки з коктейлями Молотова та випадок стрілянини по вітрині автосалону, передає The Washington Post. Негативне ставлення до мільярдера зросло на тлі його ультраправої позиції та політики скорочень витрат та співробітників федерального уряду через його агенцію DOGE.

За перші два місяці 2025 року продаж Tesla впав на 71% у Німеччині й на 44% у Франції – двох найбільших ринках електромобілів у Європейському Союзі.

19 березня американський інвестор Гербер, компанія якого володіє приблизно 260 000 акцій Tesla вартістю близько $105 млн, закликав Маска зосередитися на компанії або піти з посади генерального директора. На його думку, мільярдер "просто знищив репутацію компанії".