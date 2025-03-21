Трамп назвал "больными бандитами-террористами" протестующих против Маска и Теслы

С приходом миллиардера в администрацию усилились протесты против объектов компании, зафиксированы нападения с коктейлями Молотова и случай стрельбы

Илон Маск и Дональд Трамп (Фото: Samuel Corum / EPA)

Президент США Дональд Трамп назвал "больными бандитами-террористами" и потребовал 20-летних сроков заключения для протестующих против миллиардера и чиновника Илона Маска и его компании Tesla. Об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

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"Я с нетерпением жду, когда больные бандиты-террористы получат 20-летние сроки заключения за то, что они делают с Илоном Маском и Tesla", – заявил Трамп.

Президент США предположил, что протестующие могли бы отбывать сроки наказания в тюрьмах центральноамериканской страны Сальвадор, которые "совсем недавно стали известны своими прекрасными условиями".

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Накануне Штаты депортировали в сальвадорскую тюрьму строгого режима более 200 человек, возможно, причастных к венесуэльской группировке "Tren de Aragua", несмотря на то, что американский судья заблокировал такое решение, сообщало BBC. Правозащитники обвиняли эту тюрьму в жестоком обращении с заключенными.

После прихода Маска в администрацию Трампа усилились протесты против объектов компании Tesla, в том числе были и случаи насилия. Речь идет об атаках с коктейлями Молотова и случаем стрельбы по витрине автосалона, передает The Washington Post. Негативное отношение к миллиардеру возросло на фоне его ультраправой позиции и политики сокращений расходов и сотрудников федерального правительства через его агентство DOGE.

За первые два месяца 2025 года продажи Tesla упали на 71% в Германии и на 44% во Франции – двух крупнейших рынках электромобилей в Европейском Союзе.

19 марта американский инвестор Гербер, компания которого владеет примерно 260 000 акций Tesla стоимостью около $105 млн, призвал Маска сосредоточиться на компании или уйти с поста генерального директора. По его мнению, миллиардер "просто уничтожил репутацию компании".