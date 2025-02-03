"Нет нацизму". Автосалон Tesla в Гааге разрисовали свастиками – фото

Автосалон Tesla в Гааге (Фото: regio15/Х)

В нидерландской Гааге автосалон Tesla обрисовали свастиками, пишет голландская языковая организация NOS. Это произошло после того, как владелец компании Илон Маск сделал жест, похожий на "римский салют" на инаугурации президента США Дональда Трампа.

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Отмечается, что инцидент произошел в ночь на 2 февраля в гаагском районе Ипенбург. На входной двери автосалона неизвестные оставили изображение свастики, а корпус разрисовали лозунгами "Нет нацизма", "Отстаньте, фашисты".

Ondertussen bij de Tesladealer в Den Haag: pic.twitter.com/esfyzEFmxz — /\/\@r© |}€r©|-|t (@marczelfhier) February 2, 2025

20 января после инаугурации Трампа, выкрикивая речь, Маск сделал жест, похожий на "римский салют", что вызвало негодование западных лидеров и обществ.

Миллиардер объяснил это как эмоциональную реакцию на речь Трампа, утверждая, что жест был проявлением восхищения. Он также отметил, что обвинение в использовании нацистского жеста является частью "кампании грязной игры".