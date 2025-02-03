"Ні нацизму". Автосалон Tesla у Гаазі розмалювали свастиками – фото

Автосалон Tesla у Гаазі (Фото: regio15/Х)

У нідерландській Гаазі автосалон Tesla обмалювали свастиками, пише голландська мовна організація NOS. Це сталося після того, як власник компанії Ілон Маск зробив жест, схожий на "римський салют" на інавгурації президента США Дональда Трампа.

Зазначається, що інцидент стався в ніч проти 2 лютого у гаазькому районі Іпенбург. На вхідних дверях автосалону невідомі залишили зображення свастики, а корпус розмалювали гаслами "Ні нацизму", "Відчепіться, фашисти".

Ondertussen bij de Tesladealer in Den Haag: pic.twitter.com/esfyzEFmxz — /\/\@r© |}€r©|-|t (@marczelfhier) February 2, 2025

20 січня після інавгурації Трампа, вигукуючи промову, Маск зробив жест, схожий на "римський салют", що викликало обурення західних лідерів та суспільств.

Мільярдер пояснив це як емоційну реакцію на промову Трампа, стверджуючи, що жест був проявом захоплення. Він також зауважив, що звинувачення у використанні нацистського жесту є частиною "кампанії брудної гри".