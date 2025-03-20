Понад 160 позовів подано проти рішень Трампа в американські суди

Дональд Трамп (Фото:SHAWN THEW/EPA)

Понад 160 позовів було подано проти різних рішень президента США Дональда Трампа в суди Сполучених Штатів. Про це телеканалу Fox News повідомила генеральна прокурорка Пем Бонді.

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Позови розглядають суди Бостона, Меріленда, Сіетла, Вашингтона (округ Колумбія) тощо. Як зазначає CNN, переважна більшість цих судів перебуває в юрисдикціях, де судді призначаються демократами, "хоча це не гарантує успіху для позивачів".

Втім, за даними The Washington Post, адміністрація Трампа вже зазнала низки поразок у цих судових процесах. Судді заблокували частину його рішень, поки тривають розгляди.

Йдеться про накази Трампа скасувати громадянство за правом народження, звільнити тисячі федеральних працівників на випробувальному терміні, демонтувати деякі федеральні ініціативи щодо різноманітності тощо.

Як зазначає WP, протистояння адміністрації Трампа з федеральною судовою системою загострилося 15 березня, коли головний суддя окружного суду США в окрузі Колумбія Джеймс Боасберг наказав зупинити політ літаків, які депортують мігрантів, і розвернути їх назад до Сполучених Штатів.

Адміністрація Трампа проігнорувала рішення судді, а Бонді назвала наказ Боасберга "втручанням у повноваження президента".