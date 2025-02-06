Суддя знову заблокував указ Трампа про громадянство: Він вважає, що закон можна ігнорувати

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Федеральний суддя США вдруге заблокував на невизначений термін указ президента США Дональда Трампа про обмеження набуття громадянства з права народження. Про це повідомляє The Hill.

Наголошується, що окружний суддя США Джон Коенур різко засудив нову адміністрацію.

"Стає все очевиднішим, що для нашого президента верховенство закону – це лише перешкода на шляху до досягнення його політичних цілей. За його словами, верховенство закону – це те, що можна обійти або просто ігнорувати, чи то заради політичної, чи особистої вигоди", – сказав він під час оголошення свого рішення.

Раніше він уже блокував цей указ на 14 днів.

Суддя Коенур погодився винести загальнонаціональну попередню заборону на указ, як того зажадали чотири генеральні прокурори штатів-демократів та група приватних позивачів.

"Я сказав це два тижні тому, і я скажу це знову сьогодні: є моменти у світовій історії, коли люди озираються назад і запитують: "Де були адвокати, де були судді?". У такі моменти верховенство закону стає особливо вразливим. Я відмовляюся дозволити цьому маяку згаснути сьогодні", – резюмував суддя.

20 січня Трамп підписав указ, який обмежує автоматичне громадянство США для дітей нелегалів та "візових туристів".

21 січня штати почали подавати перші судові позови проти цього указу.

22 січня 22 штати США звернулися до суду з позовами, в яких стверджувалося, що указ Трампа порушує 14 поправку до Конституції, яка дає конституційне право на громадянство всім дітям, народженим у США.

23 січня суд тимчасово заблокував указ Трампа про громадянство. Президент хоче подати апеляцію.