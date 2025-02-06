Судья снова заблокировал указ Трампа о гражданстве: Он считает, закон можно игнорировать

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Федеральный судья США второй раз заблокировал на неопределенный срок указ президента США Дональда Трампа об ограничении получения гражданства по праву рождения. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что окружной судья США Джон Коэнур резко осудил новую администрацию.

"Становится все более очевидным, что для нашего президента верховенство закона – это всего лишь препятствие на пути к достижению его политических целей. По его словам, верховенство закона – это то, что можно обойти или просто игнорировать, будь то ради политической или личной выгоды", – сказал он во время объявления своего решения.

Ранее он уже блокировал этот указ на 14 дней.

Судья Коэнур согласился вынести общенациональный предварительный запрет на указ, как того потребовали четыре генеральных прокурора из штатов-демократов и и группа частных истцов.

"Я сказал это две недели назад, и я скажу это снова сегодня: есть моменты в мировой истории, когда люди оглядываются назад и спрашивают: "Где были адвокаты, где были судьи?". В такие моменты верховенство закона становится особенно уязвимым. Я отказываюсь позволить этому маяку погаснуть сегодня", – резюмировал судья.

20 января Трамп подписал указ, который ограничивает автоматическое гражданство США для детей нелегалов и "визовых туристов".

21 января штаты начали подавать первые судебные иски против этого указа.

22 января 22 штата США обратились в суд с исками, в которых утверждалось, что указ Трампа нарушает 14-ю поправку к Конституции, которая дает конституционное право на гражданство всем детям, рожденным в США.

23 января суд временно заблокировал указ Трампа о гражданстве. Президент хочет подать апелляцию.