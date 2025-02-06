Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях

В Белом доме отмечается, что "это унизительно, несправедливо и опасно для женщин и девушек, а также лишает их равных возможностей"

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/FRANCIS CHUNG)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым запрещается трансгендерным женщинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В указе отмечается, что "в последние годы многие образовательные учреждения и спортивные ассоциации позволили мужчинам соревноваться в женских видах спорта".

"Это унизительно, несправедливо и опасно для женщин и девушек, а также лишает их равных возможностей для участия и успеха в соревновательном спорте", – подчеркнули в Белом доме.

Приказ предусматривает запрет на участие биологических мужчин в женских спортивных соревнованиях в образовательных учреждениях, получающих федеральное финансирование, а также лишение финансирования программ, не обеспечивающих равных возможностей для женщин в спорте.

Он обязывает защищать женские раздевалки и спортивные пространства от присутствия мужчин, усиливать контроль за выполнением Раздела IX для обеспечения равенства спортивных возможностей, отменять поддержку спортивных программ, определяющих категории по гендерной идентичности, а не биологическому полу, а также пересматривать политику допуска в США мужчин, стремящихся участвовать в женском спорте.

Кроме того, документ призван оказывать давление на международные спортивные организации и Олимпийский комитет для возвращения к критериям, основанным на биологическом поле.

Раздел IX Закона об изменениях в образовании 1972 года (Title IX of Education Amendments of 1972) – это федеральный закон США, запрещающий дискриминацию по полу в образовательных учреждениях, получающих федеральное финансирование.

20 января 2025 года Трамп в инаугурационной речи объявил, что в Соединенных Штатах будет введена политика, которой будут признаваться только два гендера – мужчина и женщина.

27 января министр обороны США Пит Хексет объявил, что в ведомстве отменяется принцип DEI.

28 января Трамп подписал указы об отмене принципа DEI (разнообразие, справедливость и инклюзивность) в американской армии, а также о реабилитации военнослужащих, уволенных за отказ вакцинироваться против COVID-19 во время пандемии.