Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерам участвовать в женских соревнованиях
Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым запрещается трансгендерным женщинам участвовать в женских спортивных соревнованиях. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома.
В указе отмечается, что "в последние годы многие образовательные учреждения и спортивные ассоциации позволили мужчинам соревноваться в женских видах спорта".
"Это унизительно, несправедливо и опасно для женщин и девушек, а также лишает их равных возможностей для участия и успеха в соревновательном спорте", – подчеркнули в Белом доме.
Приказ предусматривает запрет на участие биологических мужчин в женских спортивных соревнованиях в образовательных учреждениях, получающих федеральное финансирование, а также лишение финансирования программ, не обеспечивающих равных возможностей для женщин в спорте.
Он обязывает защищать женские раздевалки и спортивные пространства от присутствия мужчин, усиливать контроль за выполнением Раздела IX для обеспечения равенства спортивных возможностей, отменять поддержку спортивных программ, определяющих категории по гендерной идентичности, а не биологическому полу, а также пересматривать политику допуска в США мужчин, стремящихся участвовать в женском спорте.
Кроме того, документ призван оказывать давление на международные спортивные организации и Олимпийский комитет для возвращения к критериям, основанным на биологическом поле.
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