"Робимо Америку слабшою". Після указу Трампа припинилося фінансування Радіо Свобода

Штаб-квартира Радіо Свобода у Празі (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Агенція США з глобальних медіа повідомило Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода про припинення дії федеральної грантової угоди, яка фінансує її діяльність у світі. Про це повідомив президент та виконавчий директор РС Стівен Капус.

За його словами, розірвання грантової угоди стане "величезним подарунком для ворогів Америки".

"Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи у Москві та Мінську святкуватимуть закриття Радіо Свобода після 75 років [роботи]. Віддаючи перемогу нашим супротивникам, ми робимо їх сильнішими, а Америку – слабшою", – написав Капус.

Він нагадав, що впродовж своєї багаторічної історії медіа користується "потужною підтримкою" з боку і республіканців, і демократів.

Президент Радіо Свобода додав: "Без нас майже 50 мільйонів людей у закритих суспільствах, котрі залежать від нас в отриманні точних новин та інформації щотижня, не матимуть доступ до правди про Америку та світ".

Напередодні, 14 березня, президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення функцій та співробітників у семи федеральних агентствах, у тому числі й в Агенції США з глобальних медіа.

Тим часом співробітники Голосу Америки були відправлені в оплачувану відпустку, повідомило Reuters з посиланням на декількох працівників. Голос Америки, як і Радіо Свобода, фінансувався через Агенцію з глобальних медіа.

Радіостанція Голос Америки була створена під час Другої світової війни на противагу нацистській пропаганді, а Радіо Свобода – у 1950-му. Обидва медіа використовувалися для протидії Радянському союзу і залежним від нього режимам Центральної та Східної Європи під час Холодної війни.

9 лютого американський чиновник і мільярдер Маск виступив за закриття Радіо Свобода та Голосу Америки. Підприємець стверджував, що ці медіа "ніхто більше не слухає".

Агенція США з глобальних медіа повідомляла, що тижнева аудиторія Голосу Америки становить 362 млн осіб, Радіо Свобода – понад 47 млн людей. Перше виходить 49 мовами, друге – 27 мовами у 23 країнах світу.