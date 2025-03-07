Трамп обмежив повноваження Маска після масових звільнень – Politico

За інформацією журналістів, президент США сказав своїм міністрам, що Маск може лише давати їм рекомендації

Маск і Трамп (Фото: Aaron Schwartz/EPA)

Президент США Дональд Трамп звузив повноваження керівника Департаменту ефективності уряду та мільярдера Ілона Маска у діях стосовно уряду. Про це повідомляє Politico, посилаючись на двох неназваних чиновників адміністрації Трампа.

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Він обмежив повноваження Маска після серії масових звільнень і погроз мільярдера держслужбовцям.

Президент США на засіданні кабінету міністрів 6 березня казав посадовцям, що департаментами керують вони, а не Маск. Сам мільярдер має право давати міністерствам рекомендації, але не ухвалювати рішення щодо їх працівників та політики.



Присутній на зустрічі Маск підтримав слова Трампа.

За інформацією ознайомленого зі зустріччю співрозмовника журналістів, мільярдер також визнав деякі помилки Департаменту ефективності уряду.

Президент США відзначив, що бажає зберегти хороших людей в уряді й не звільняти їх масово.



Водночас його адміністрація за останні тижні звільнила десятки тисяч чиновників у різних відомствах.



Федеральний суддя і глава федеральної ради з питань державної служби вже дійшли висновку, що звільнення не були пов'язані з продуктивністю роботи – і, можливо, порушили закони про державну службу.

Трамп пообіцяв проводити подібні заходи що два тижні.



"У міру того, як секретарі дізнаються та розуміють людей, які працюють у різних департаментах, вони можуть дуже точно визначити, хто залишиться, а хто піде. Ми говоримо "скальпель", а не "сокира". Поєднання їх, Ілона, DOGE та інших великих людей зможе зробити речі на історичному рівні", – написав президент США в Truth Social.

Маск на своїй сторінці у Х назвав зустріч дуже продуктивною.



Дії його департаменту останнім часом зіткнулись з опором у суді, а також критикою з боку конгресменів-демократів і деяких республіканців.

3 лютого 2025 року стало відомо, що не працює головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівників через електронну пошту проінформували, що приходити на роботу не потрібно.

5 лютого стало відомо, що ЦРУ запропонувало співробітникам звільнення з виплатою компенсації.

15 лютого повідомлялось, що посадовці адміністрації Трампа звільнили понад 300 співробітників агентства, яке відповідає за управління ядерним запасом США.

26 лютого Трамп розширив повноваження департаменту, який очолює Маск.