NBC: У Трампа хочуть поновити на роботі деяких співробітників служби ядерної безпеки

Особи, про яких ідеться, були звільнені 13 лютого і втратили доступ до своїх облікових записів електронної пошти

Дональд Трамп (Фото: Cristobal Herrera-Ulashkevich/EPA)

Посадовці Національної адміністрації з ядерної безпеки (NNSA) спробували повідомити деяких співробітників, звільнених напередодні, що тепер їх мають поновити на роботі, однак їм не вдалося їх знайти, оскільки у них не було нових контактних даних. Про це повідомив телеканал NBC News, журналісти якого ознайомилися з відповідним листом.

"Листи про звільнення деяких співробітників NNSA, які пройшли випробувальний термін, скасовують, але в нас немає належного способу зв'язатися з цим персоналом", – цитує NBC лист, надісланий співробітникам NNSA.

Особи, про яких ідеться у листі, були звільнені в четвер, 13 лютого, і втратили доступ до своїх облікових записів електронної пошти федерального уряду.

NNSA, яке входить до складу Міністерства енергетики та контролює національні ядерні запаси, не може зв’язатися з цими співробітниками напряму.

"Будь ласка, попрацюйте зі своїми керівниками, щоб надіслати цю інформацію (як тільки ви її отримаєте) на особисті контактні електронні адреси людей", – йдеться у листі.

Міністерство енергетики не відразу відповіло на запит NBC News про коментар.

15 лютого телеканал CNN повідомив, що посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа звільнили понад 300 співробітників агентства, яке відповідає за управління ядерним запасом країни.

Звільнення стали частиною ширших скорочень у Міністерстві енергетики США. Джерела повідомили CNN, що деякі посадовці, можливо, не розуміли важливість діяльності цього управління.

3 лютого 2025 року стало відомо, що не працює головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівників через електронну пошту проінформували, що приходити на роботу не потрібно.

Того самого дня Трамп заявив, що USAID керує "купка радикальних божевільних" і його адміністрація позбавляється від них.

5 лютого стало відомо, що ЦРУ запропонувало співробітникам звільнення з виплатою компенсації.