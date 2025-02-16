NBC: У Трампа хотят восстановить на работе часть сотрудников службы ядерной безопасности
Чиновники Национальной администрации по ядерной безопасности (NNSA) попытались сообщить некоторым сотрудникам, уволенным накануне, что теперь их должны восстановить на работе, однако им не удалось их найти, поскольку у них не было новых контактных данных. Об этом сообщил телеканал NBC News, журналисты которого ознакомились с соответствующим письмом.
"Письма об увольнении некоторых сотрудников NNSA, прошедших испытательный срок, отменяют, но у нас нет должного способа связаться с этим персоналом", — цитирует NBC письмо, направленное сотрудникам NNSA.
Лица, о которых говорится в письме, были уволены в четверг, 13 февраля, и лишились доступа к своим учетным записям электронной почты федерального правительства.
NNSA, входящее в состав Министерства энергетики и контролирующее национальные ядерные запасы, не может связаться с этими сотрудниками напрямую.
"Пожалуйста, поработайте со своими руководителями, чтобы направить эту информацию (как только вы ее получите) на личные контактные электронные адреса людей", – говорится в письме.
Министерство энергетики не сразу ответило на запрос NBC News о комментарии.
15 февраля телеканал CNN сообщил, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа уволили более 300 сотрудников агентства, отвечающего за управление ядерным запасом страны.
Увольнения стали частью более широких сокращений в Министерстве энергетики США. Источники сообщили CNN, что некоторые должностные лица, возможно, не понимали важности деятельности этого управления.
- 3 февраля 2025 года стало известно, что не работает головной офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работников по электронной почте проинформировали, что приходить на работу не нужно.
- В тот же день Трамп заявил, что USAID руководит "кучка радикальных сумасшедших" и его администрация избавляется от них.
- 5 февраля стало известно, что ЦРУ предложило сотрудникам увольнения с выплатой компенсации.