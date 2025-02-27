Трамп розширив повноваження департаменту, який очолює Маск

Цей наказ є частиною набагато ширших зусиль Білого дому, спрямованих на різке скорочення чисельності посадовців

Дональд Трамп (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Президент США Дональд Трамп підписав указ, щоб розширити повноваження Департаменту ефективності уряду (DOGE), який очолює мільярдер Ілон Маск. Про це повідомила газета The Guardian.

Документ передбачає "трансформацію" федеральних витрат на контракти, гранти та позики, вимагаючи від агентств створити централізовану систему для реєстрації та обґрунтування платежів, які можуть бути оприлюднені для прозорості. Команда Маска контролюватиме цей процес.

"Цей наказ розпочинає трансформацію федеральних витрат на контракти, гранти та позики, щоб забезпечити прозорість державних витрат і підзвітність державних службовців американській громадськості", – зазначається в документі.

Керівники програми DOGE у кожній установі повинні щомісяця звітувати про витрати, включно з оплатою контрактів і поїздками. Але це нововведення не стосується правоохоронців, військових, імміграційних служб і сфер, пов’язаних із національною безпекою.

Цей наказ є частиною набагато ширших зусиль Білого дому, спрямованих на різке скорочення чисельності федеральних посадовців, яку адміністрація Трампа назвала перешкодою для реалізації його розгалуженого плану.

3 лютого 2025 року стало відомо, що не працює головний офіс Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Працівників через електронну пошту проінформували, що приходити на роботу не потрібно.

5 лютого стало відомо, що ЦРУ запропонувало співробітникам звільнення з виплатою компенсації.

15 лютого CNN повідомив, що посадовці адміністрації Трампа звільнили понад 300 співробітників агентства, яке відповідає за управління ядерним запасом країни.