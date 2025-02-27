Трамп расширил полномочия департамента, возглавляемого Маском

Этот приказ является частью гораздо более широких усилий Белого дома, направленных на резкое сокращение численности чиновников

Дональд Трамп (Фото: Bonnie Cash/EPA)

Президент США Дональд Трамп подписал указ, чтобы расширить полномочия Департамента эффективности правительства (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском. Об этом сообщила газета The Guardian.

Документ предусматривает "трансформацию" федеральных расходов на контракты, гранты и ссуды, требуя от агентств создать централизованную систему для регистрации и обоснования платежей, которые могут быть обнародованы для прозрачности. Команда Маска будет контролировать этот процесс.

"Этот приказ начинает трансформацию федеральных расходов на контракты, гранты и ссуды, чтобы обеспечить прозрачность государственных расходов и подотчетность государственных служащих американской общественности", — отмечается в документе.

Руководители программы DOGE в каждом учреждении должны ежемесячно отчитываться о расходах, включая оплату контрактов и поездки. Но это нововведение не касается правоохранителей, военных, иммиграционных служб и сфер, связанных с национальной безопасностью.

Этот приказ является частью гораздо более широких усилий Белого дома, направленных на резкое сокращение численности федеральных чиновников, которую администрация Трампа назвала препятствием для реализации его разветвленного плана.

3 февраля 2025 года стало известно, что не работает главный офис Агентства США по международному развитию (USAID). Работников по электронной почте проинформировали, что приходить на работу не нужно.

5 февраля стало известно, что ЦРУ предложило сотрудникам увольнение с выплатой компенсации.

15 февраля CNN сообщил, что должностные лица администрации Трампа уволили более 300 сотрудников агентства, отвечающего за управление ядерным запасом страны.