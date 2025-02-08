Федеральный судья в США запретил DOGE Маска получать доступ к записям Минфина – AP
В США федеральный судья запретил Департаменту эффективности правительства (DOGE) Илона Маска получать доступ к записям министерства финансов, содержащим конфиденциальную информацию, в том числе номера социального страхования и данные банковских счетов миллионов граждан. Об этом пишет Associated Press.
Окружной судья США Пол Энгельмайер принял временный запрет после того, как 19 генеральных прокуроров-демократов подали иск против президента Дональда Трампа.
В иске отмечается, что доступ DOGE к записям министерства финансов может помешать использованию уже одобренных Конгрессом средств и выходит за пределы полномочий ведомства. Также утверждается, что это нарушает федеральное административное законодательство и принцип разделения властей, закрепленный в Конституции США.
Система, в которую DOGE пытался получить доступ, обрабатывает налоговые возвраты, выплаты по социальному страхованию, помощь ветеранам и другие финансовые операции, управляя триллионами долларов ежегодно. Она содержит обширную базу персональных и финансовых данных американцев.
Энгельмайер, назначенный еще 44-м президентом США Бараком Обамой, также приказал немедленно уничтожить все копии материалов Минфина, загруженных после 20 января лицами, которым запрещен доступ к секретной информации.
- 1 февраля 2025 стало известно, что администрация Трампа отстранила от работы двух главных руководителей служб безопасности USAID после того, как те отказались передать секретные материалы в зонах ограниченного доступа инспекционным командам Маска.
- Тогда неназванный собеседник AP заявил, что 1 февраля сотрудники DOGE в конце концов получили доступ к секретной информации, в том числе разведывательным отчетам.
- AP отмечает, что у сотрудников Маска не было необходимого допуска к этим данным, поэтому двое сотрудников службы безопасности USAID (Джон Уорхиз и его заместитель Брайан Макгилл) были юридически обязаны отказать в таком доступе.