Федеральный судья в США запретил DOGE Маска получать доступ к записям Минфина – AP

Это произошло после того, как 19 генеральных прокуроров-демократов подали иск против президента Дональда Трампа

Протест против DOGE в Вашингтоне (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

В США федеральный судья запретил Департаменту эффективности правительства (DOGE) Илона Маска получать доступ к записям министерства финансов, содержащим конфиденциальную информацию, в том числе номера социального страхования и данные банковских счетов миллионов граждан. Об этом пишет Associated Press.

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Окружной судья США Пол Энгельмайер принял временный запрет после того, как 19 генеральных прокуроров-демократов подали иск против президента Дональда Трампа.

В иске отмечается, что доступ DOGE к записям министерства финансов может помешать использованию уже одобренных Конгрессом средств и выходит за пределы полномочий ведомства. Также утверждается, что это нарушает федеральное административное законодательство и принцип разделения властей, закрепленный в Конституции США.

Система, в которую DOGE пытался получить доступ, обрабатывает налоговые возвраты, выплаты по социальному страхованию, помощь ветеранам и другие финансовые операции, управляя триллионами долларов ежегодно. Она содержит обширную базу персональных и финансовых данных американцев.

Энгельмайер, назначенный еще 44-м президентом США Бараком Обамой, также приказал немедленно уничтожить все копии материалов Минфина, загруженных после 20 января лицами, которым запрещен доступ к секретной информации.