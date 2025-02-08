Федеральний суддя у США заборонив DOGE Маска отримувати доступ до записів Мінфіну – AP

Це сталося після того, як 19 генеральних прокурорів-демократів подали позов проти президента Дональда Трампа

Протест проти DOGE у Вашингтоні (Фото: ЕРА/WILL OLIVER)

У США федеральний суддя заборонив Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска отримувати доступ до записів міністерства фінансів, що містять конфіденційну інформацію, зокрема номери соціального страхування та дані банківських рахунків мільйонів громадян. Про це пише Associated Press.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Окружний суддя США Пол Енгельмайєр ухвалив тимчасову заборону після того, як 19 генеральних прокурорів-демократів подали позов проти президента Дональда Трампа.

У позові зазначається, що доступ DOGE до записів міністерства фінансів може завадити використанню коштів, вже схвалених Конгресом, і виходить за межі повноважень відомства. Також стверджується, що це порушує федеральне адміністративне законодавство та принцип поділу влади, закріплений у Конституції США.

Система, до якої DOGE намагався отримати доступ, обробляє податкові повернення, виплати по соціальному страхуванню, допомогу ветеранам та інші фінансові операції, керуючи трильйонами доларів щороку. Вона містить велику базу персональних і фінансових даних американців.

Енгельмайєр, призначений ще 44-м президентом США Бараком Обамою, також наказав негайно знищити всі копії матеріалів Мінфіну, які були завантажені після 20 січня особами, яким заборонено доступ до секретної інформації.