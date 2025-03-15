"Делаем Америку слабее". После указа Трампа прекратилось финансирование Радио Свобода

Штаб-квартира Радио Свобода в Праге (Фото: MARTIN DIVISEK / EPA)

Агентство США по глобальным медиа сообщило Радио Свободная Европа/Радио Свобода о прекращении действия федерального грантового соглашения, финансирующего его деятельность в мире. Об этом сообщил президент и исполнительный директор РС Стивен Капус.

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По его словам, расторжение грантового соглашения станет "огромным подарком для врагов Америки".

"Иранские аятоллы, китайские коммунистические лидеры и автократы в Москве и Минске будут праздновать закрытие Радио Свобода после 75 лет [работы]. Отдавая победу нашим противникам, мы делаем их сильнее, а Америку – слабее", – написал Капус.

Он напомнил, что на протяжении своей многолетней истории медиа пользуется "мощной поддержкой" со стороны и республиканцев, и демократов.

Президент Радио Свобода добавил: "Без нас почти 50 миллионов человек в закрытых обществах, которые зависят от нас в получении точных новостей и информации еженедельно, не будет иметь доступа к правде об Америке и мире".

Накануне, 14 марта, президент США Дональд Трамп подписал указ о сокращении функций и сотрудников в семи федеральных агентствах, в том числе и в Агентстве США по глобальным медиа.

Между тем, сотрудники Голоса Америки были отправлены в оплачиваемый отпуск, сообщило Reuters со ссылкой на нескольких работников. Голос Америки, как и Радио Свобода, финансировался через Агентство по глобальным медиа.

Радиостанция Голос Америки была создана во время Второй мировой войны в противовес нацистской пропаганде, а Радио Свобода – в 1950-м. Оба медиа использовались для противодействия Советскому союзу и зависимым от него режимам Центральной и Восточной Европы во время Холодной войны.

9 февраля американский чиновник и миллиардер Маск выступил за закрытие Радио Свобода и Голоса Америки. Предприниматель утверждал, что эти медиа "никто больше не слушает".

Агентство США по глобальным медиа сообщало, что недельная аудитория Голоса Америки составляет 362 млн человек, Радио Свобода – более 47 млн человек. Первое выходит на 49 языках, второе – на 27 языках в 23 странах мира.