Более 160 исков подано против решений Трампа в американские суды

Дональд Трамп (Фото:SHAWN THEW/EPA)

Более 160 исков были поданы против различных решений президента США Дональда Трампа в суды Соединенных Штатов. Об этом телеканалу Fox News сообщила генеральный прокурор Пэм Бонди.

Иски рассматривают суды Бостона, Мэриленда, Сиэтла, Вашингтона (округ Колумбия) и т.д. Как отмечает CNN, большинство этих судов находятся в юрисдикциях, где судьи назначаются демократами, "хотя это не гарантирует успеха для истцов".

Впрочем, по данным The Washington Post, администрация Трампа уже потерпела ряд неудач в этих судебных процессах. Судьи заблокировали часть его решений, пока продолжаются разбирательства.

Речь идет о приказах Трампа отменить гражданство по праву рождения, уволить тысячи федеральных работников на испытательном сроке, демонтировать некоторые федеральные инициативы по разнообразию и др.

Противостояние администрации Трампа с федеральной судебной системой обострилось 15 марта, когда главный судья окружного суда США в округе Колумбия Джеймс Боасберг приказал остановить полет депортирующих мигрантов самолетов и развернуть их обратно в Соединенные Штаты.

Администрация Трампа проигнорировала решение судьи, а Бонди назвала приказ Боасберга "вмешательством в полномочия президента".