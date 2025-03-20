Глава Пентагона подаст апелляцию против указа Трампа о запрете трансгендеров в армии

Пит Хегсет (Фото: x.com/SecDef)

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что подает апелляцию на блокировку указа президента Дональда Трампа о запрете трансгендерам служить в армии. Об этом он сообщил 19 марта в соцсети.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

"Мы подаем апелляцию на это решение, и мы победим", – написал он.

Перед этим, 18 марта, окружной судья США Ана Рейес остановила Хегсета и других военных чиновников от введения в действие этого указа. По ее словам, военные статусы истцов не могут быть изменены до дальнейшего распоряжения суда.

В то же время адвокат истцов Дженнифер Леви в письме The Hill заявила, что полностью уверена в решении суда и не удивлена тем, что военные намерены подать апелляцию.

"Все доказательства по делу показывают, что трансгендерные люди соответствуют стандартам и вносят огромный вклад в обеспечение безопасности нации", – подчеркнула она.

В указе Трампа сказано, что трансгендерные люди не могут "соответствовать строгим стандартам, необходимым для военной службы" и подрывают сплоченность подразделений. Более того, в документе утверждается, что требования мужчины называть его женщиной "не соответствуют скромности и бескорыстию", которые требуются от военнослужащего.

20 января 2025 года Трамп в инаугурационной речи объявил, что в Соединенных Штатах будет введена политика, которой будут признаваться только два гендера – мужчина и женщина.

27 января Трамп подписал указ, которым запретил трансгендеров в армии и приказал вернуть к службе одну категорию военных. По его словам, мужчина, идентифицирующий себя с женщиной, "не соответствует скромности и бескорыстию, которые требуются от военнослужащего".

28 января Reuters сообщал, что правозащитники готовят иск против указа Трампа о запрете трансгендеров в армии.