Глава Пентагону подасть апеляцію проти указу Трампа про заборону трансгендерів в армії

Піт Гегсет (Фото: x.com/SecDef)

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що подає апеляцію на блокування указу президента Дональда Трампа про заборону трансгендерам служити в армії. Про це він повідомив 19 березня у соцмережі.

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"Ми подаємо апеляцію на це рішення, і ми переможемо", – написав він.

Перед цим, 18 березня, окружна пані суддя США Ана Рейєс зупинила Гегсета та інших військових чиновників від набрання чинності цим указом. З її слів, військові статуси позивачів не можуть бути змінені до подальшого розпорядження суду.

Водночас адвокатка позивачів Дженніфер Леві у листі The Hill заявила, що повністю впевнена у рішенні суду і не здивована тим, що військові мають намір подати апеляцію.

"Усі докази у справі показують, що трансгендерні люди відповідають стандартам і роблять величезний внесок у забезпечення безпеки нації", – наголосила вона.

В указі Трампа сказано, що трансгендерні люди не можуть "відповідати суворим стандартам, необхідним для військової служби" та підривають згуртованість підрозділів. Щобільше, у документі стверджується, що вимоги чоловіка називати його жінкою "не відповідають скромності та безкорисливості", які вимагаються від військовослужбовця.

20 січня 2025 року Трамп в інавгураційній промові оголосив, що в Сполучених Штатах буде введена політика, якою визнаватимуться лише два гендери – чоловік і жінка.

27 січня Трамп підписав указ, яким заборонив трансгендерів в армії та наказав повернути до служби одну категорію військових. За його словами, чоловік, який ідентифікує себе з жінкою, "не відповідає скромності та безкорисливості, необхідним від військовослужбовця".

28 січня Reuters повідомляв, що правозахисники готують позов проти указу Трампа про заборону трансгендерів в армії.