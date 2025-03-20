Reuters: Адміністрація Трампа запропонувала реформу іноземної допомоги, включно з USAID

У меморандумі пропонується ліквідувати майже 20 бюро USAID та перейменувати її на Агентство США з міжнародної гуманітарної допомоги

Офіс USAID (Ілюстративне фото: Shawn Thew/EPA)

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа підготувала пропозицію щодо перегляду структури того, як Вашингтон розподіляє мільярди доларів іноземної допомоги. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на відповідний меморандум.

У документі лунає заклик фінансувати меншу кількість сфер, які, на думку авторів пропозиції, краще відповідають геополітичним інтересам США.

Пропозиція, з якою ознайомилися журналісти Reuters, з’явилася під час зусиль Трампа та мільярдера Ілона Маска щодо скорочення федерального уряду, який, за їхніми словами, зловживає грошима платників податків для цілей, які не сприяють інтересам США.

У матеріалі йдеться, що Трамп наказав призупинити на 90 днів всю зовнішню допомогу США в перший день свого перебування на посаді. Накази американського президента призупинили багато програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у всьому світі, поставивши під загрозу доставлення життєво необхідного продовольства та медичної допомоги.

Саме USAID була значною мірою розформована, більшість її працівників відправлені у відпустку або звільнені, а понад 80% її грантів припинено.

У меморандумі стверджується, що нинішня структура зовнішньої допомоги США є занадто широкою, занадто дорогою та не змогла зменшити залежність деяких країн від американської допомоги. У документі зазначається, що фінансування має розподілятися з вужчою стратегічною спрямованістю.

"Цей проєкт пропонує переосмислену структуру міжнародної допомоги США та набір принципів роботи, які обіцяють відчутну віддачу Америці, водночас проєктуючи американську м’яку силу, зміцнюючи нашу національну безпеку та протидіючи глобальним конкурентам, включно з Китаєм", – йдеться у документі.

За словами співрозмовника Reuters, знайомого з документом, його мають скерувати на розгляд держсекретарю США Марко Рубіо.

Хоча наразі незрозуміло, яка частина пропозиції буде ухвалена, вона є одним з найбільш детальних аналізів того, як адміністрація Трампа має намір реформувати USAID, організацію, засновану в 1961 році 35-м президентом США Джоном Кеннеді.

Серед іншого у меморандумі пропонується ліквідувати майже два десятки бюро USAID та перейменувати її на Агентство США з міжнародної гуманітарної допомоги.

Реорганізований орган буде входити до складу Державного департаменту, а його мандат обмежуватиметься гуманітарною допомогою, реагуванням на стихійні лиха, глобальною охороною здоров’я та продовольчою безпекою.

Крім цього, пропонується, щоб будь-які "політично орієнтовані програми", наприклад, сприяння демократії, свобода віросповідання та розширення прав і можливостей жінок, керувались безпосередньо Державним департаментом.

"Ми прагнемо реалізувати зовнішньополітичні цілі президента Трампа та міністра Рубіо, бувши максимально інноваційними, спритними та зосередженими", – заявили у Держдепі, відповідаючи на запитання про меморандум.