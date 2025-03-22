Трамп лишил Харрис, Блинкена и других демократов допуска к секретной информации
Президент США Дональд Трамп лишил допуска к секретной информации бывшего вице-президента Камалу Харрис, бывших госсекретарей Хиллари Клинтон и Энтони Блинкена, а также других демократов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий меморандум, опубликованный 20 марта.
"Я определил, что предоставление доступа следующим лицам к секретной информации больше не отвечает национальным интересам", – заявил Трамп в меморандуме.
Отмечается, что это еще один признак растущего "политического раскола" в Вашингтоне, так как Трамп, вероятно, стремится отомстить своим предполагаемым врагам.
В список вошли также бывшая представительница республиканцев и Сената Лиз Чейни, экс-советник Трампа по нацбезопасности Джейк Салливан, эксперт по России Фиона Хилл, юрист по нацбезопасности Марк Заид, бывший депутат-республиканец и "резкий критик" Трампа Адам Кинзингер.
Ранее Трамп отозвал допуск к секретной информации 46-го президента США Джо Байдена, чем лишил его традиционного доступа к данным разведки США. А Байден, в свою очередь, отозвал пропуск Трампа в 2021 году.
- 20 марта Reuters сообщало, что администрация Трампа предложила реформу иностранной помощи, включая USAID.
- В тот же день сообщалось, что более 160 исков подано против решений Трампа в американские суды.
- 21 марта Трамп назвал "больными бандитами-террористами" протестующих против Маска и Теслы.