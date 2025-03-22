Трамп лишил Харрис, Блинкена и других демократов допуска к секретной информации

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/YURI GRIPAS)

Президент США Дональд Трамп лишил допуска к секретной информации бывшего вице-президента Камалу Харрис, бывших госсекретарей Хиллари Клинтон и Энтони Блинкена, а также других демократов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий меморандум, опубликованный 20 марта.

"Я определил, что предоставление доступа следующим лицам к секретной информации больше не отвечает национальным интересам", – заявил Трамп в меморандуме.

Отмечается, что это еще один признак растущего "политического раскола" в Вашингтоне, так как Трамп, вероятно, стремится отомстить своим предполагаемым врагам.

В список вошли также бывшая представительница республиканцев и Сената Лиз Чейни, экс-советник Трампа по нацбезопасности Джейк Салливан, эксперт по России Фиона Хилл, юрист по нацбезопасности Марк Заид, бывший депутат-республиканец и "резкий критик" Трампа Адам Кинзингер.

Ранее Трамп отозвал допуск к секретной информации 46-го президента США Джо Байдена, чем лишил его традиционного доступа к данным разведки США. А Байден, в свою очередь, отозвал пропуск Трампа в 2021 году.