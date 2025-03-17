NBC News выяснил, сколько американцев поддерживают Украину и что думают о Трампе

Фото: ЕРА/JAMES ROSS

61% зарегистрированных избирателей в США поддерживают Украину, только 2% поддерживают Россию. К тому же почти половина американцев думают, что президент Дональд Трамп довольно сильно симпатизирует России, а Украине почти никак, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом NBC News.

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Американцев спросили, какой стране они больше симпатизируют – Украине или России.

61% опрошенных выбрали Украину, в то время как только 2% заявили, что поддерживают Россию. Еще 35% указали, что они не симпатизируют ни одной из сторон, а 2% не смогли определиться.

На вопрос, кому больше симпатизирует президент Трамп, 49% избирателей ответили: "Россия". 40% считают, что Трамп не поддерживает ни одну из сторон, и только 8% полагают, что он "за" Украину.

Большинство демократов считают, что Трамп симпатизирует России, но никак не Украине. Среди республиканцев 70% полагают, что он не поддерживает ни одну из сторон. 14% полагают, что Трамп больше поддерживает Россию, а 13% — что он на стороне Украины.

Те избиратели, которые поддерживают Украину, чаще являются демократами (88% из них поддерживают Украину), независимыми (59%) и имеющими высшее образование и высокий уровень доходов.

53% республиканцев с высшим образованием указывают, что они больше на стороне Украины, тогда как республиканцы без высшего образования (62%) говорят, что не поддерживают ни одну из сторон.

Опрос проведен с 7 по 11 марта среди 1000 зарегистрированных избирателей в США: 631 американец был опрошен по телефону, еще 300 – через онлайн-приложение. Статистическая погрешность выборки – не более 3,10%.