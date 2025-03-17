NBC News выяснил, сколько американцев поддерживают Украину и что думают о Трампе
61% зарегистрированных избирателей в США поддерживают Украину, только 2% поддерживают Россию. К тому же почти половина американцев думают, что президент Дональд Трамп довольно сильно симпатизирует России, а Украине почти никак, свидетельствуют результаты опроса, проведенного телеканалом NBC News.
Американцев спросили, какой стране они больше симпатизируют – Украине или России.
61% опрошенных выбрали Украину, в то время как только 2% заявили, что поддерживают Россию. Еще 35% указали, что они не симпатизируют ни одной из сторон, а 2% не смогли определиться.
На вопрос, кому больше симпатизирует президент Трамп, 49% избирателей ответили: "Россия". 40% считают, что Трамп не поддерживает ни одну из сторон, и только 8% полагают, что он "за" Украину.
Большинство демократов считают, что Трамп симпатизирует России, но никак не Украине. Среди республиканцев 70% полагают, что он не поддерживает ни одну из сторон. 14% полагают, что Трамп больше поддерживает Россию, а 13% — что он на стороне Украины.
Те избиратели, которые поддерживают Украину, чаще являются демократами (88% из них поддерживают Украину), независимыми (59%) и имеющими высшее образование и высокий уровень доходов.
53% республиканцев с высшим образованием указывают, что они больше на стороне Украины, тогда как республиканцы без высшего образования (62%) говорят, что не поддерживают ни одну из сторон.
Опрос проведен с 7 по 11 марта среди 1000 зарегистрированных избирателей в США: 631 американец был опрошен по телефону, еще 300 – через онлайн-приложение. Статистическая погрешность выборки – не более 3,10%.
- 13 марта 2025 года Москву посетил представитель США Стив Уиткофф, чтобы представить предложение о временном прекращении боевых действий между Украиной и Россией.
- В тот же день диктатор РФ заявил, что он согласен с предложением США о перемирии, но в очередной раз выдвинул радикальные условия для Украины. В частности, Путин требует прекращения мобилизации и военной помощи Украине на время прекращения огня.
- Трамп назвал заявление Путина о прекращении огня "многообещающим", но неполным.