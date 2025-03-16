Большинство американцев сомневаются, что подход Трампа принесет Украине мир – опрос

59% американцев считают, что подход Трампа вряд ли или совсем не приведет к долгосрочному миру между Россией и Украиной

Дональд Трамп (Фото: ЕРА/CHRIS KLEPONIS)

Большинство американцев сомневаются, что подход президента Дональда Трампа по поводу завершения российско-украинской войны принесет положительный результат. Об этом свидетельствуют результаты опроса CNN, опубликованного 14 марта.

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Согласно опросу, 59% американцев считают, что подход Трампа вряд ли или вовсе не приведет к долгосрочному миру между Россией и Украиной, а 41% полагают, что это хотя бы чуть-чуть вероятно. В общей сложности почти шесть из 10 американцев не одобряют его действия в отношении России (59%), а 55% — его подход к ситуации в Украине в целом.

50% американцев убеждены, что позиция Трампа по поводу войны между Россией и Украиной вредит США по сравнению с 29%, которые считают его подход полезным для страны. 20% считают, что это не суть важно.

Как отмечает CNN, это отражает общие взгляды на внешнюю политику Трампа: 30% считают, что его решения улучшили международный статус США, а более половины (54%) считают, что они ухудшили его.

Многие республиканцы также сомневаются в подходе Трампа к внешней политике: 15% считают его решение вредными для позиций США, 18% считают, что его подход к войне с Россией усугубляет ситуацию для США, а 28% — что он вряд ли принесет долгосрочный мир между странами. Демократы же в основном имеют негативные взгляды по поводу внешней политики Трампа.

Большинство американцев считают Украину союзником или дружественной страной (72%), а Россию враждебной или недружественной (81%). Взгляды на Россию изменились с 2014 года, когда после оккупации Крыма 25% американцев считали Россию врагом, а сейчас этот показатель вырос до 44%.

Американцы также разделились во мнениях относительно того, делают ли США для Украины слишком много или слишком мало в контексте войны с Россией: 32% считают, что помощи слишком много, 38% — что ее недостаточно, и 30% — что все делается правильно.